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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük\'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, R.M.K. idaresindeki 06 HD 7899 plakalı otomobil ile C.Ç. yönetimindeki 37 DF 065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden R.M.K. yaralandı ve ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.

03.02.2024 16:59
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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük- Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda R.M.K. idaresindeki 06 HD 7899 plakalı otomobil, C.Ç. yönetimindeki 37 DF 065 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden R.M.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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