Karabük\'te İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti

Karabük'te İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı düzenlendi

KARABÜK - Karabük'te 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıda Vali Yavuz, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında kapsamlı yol haritası çıkarttığını söyledi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, depremlerin, sel ve taşkınların, heyelan gibi olayların geçmişte çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığını ve toplumu derinden etkilediğini belirterek, "Bu çerçevede ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilimizde de afet risklerini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, devlet ve tüm kurumlar olarak bizim en öncelikli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Plan kapsamında heyelan, deprem, sel, taşkın, yangın ve kaya düşmesi gibi çeşitli afet türlerine yönelik 113 eylemin belirlendiğini ifade eden Vali Yavuz, "Bu eylemlerle afetlerin etkilerini en aza indirmek için somut adımlar atılmaktadır. 15 farklı kurumumuzun katkısıyla hazırlanan bu plan, yerel paydaşların iş birliği içinde çalışılarak afet risklerini azaltma konusunda atılması gereken adımları belirlemiş ve bu sayede etkin yönetim anlayışımızı ortaya koymaya çalışmıştır. Öte yandan Karabük İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hayata geçirilmesi, afetlerle mücadele eden kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmamızı ve muhtemel tehlikeler karşısında güçlü bir duruş sergilememizi sağlamaktadır" diye konuştu.

"2024 itibariyle eylemlerden yüzde 76'sı tamamlanmıştır"

Vali Yavuz, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın heyelanlar için 12, depremler için 27, sel ve taşkınlar için 40, yangınlar için 15, kaya düşmeleri için 6, endüstriyel kazalar için 4 ve diğer tüm afet türlerine yönelik 9 genel önlem içerdiğini vurgulayarak, "2024 itibariyle bu eylemlerden yüzde 76'sı tamamlanmış, kırmızı eylemler olarak adlandırdığımız yüksek öncelikli eylemlerin ise yüzde 78'i başarıyla kurumlarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Bu oranlar Karabük'ün afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesinde kaydettiğimiz önemli mesafeyi gözler önüne sermekte olup daha alınması gereken yolumuz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Planı 2025 sonuna kadar tamamlayarak Karabük'ün afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı bir şehir olmasını sağlama yolunda önemli bir adımı daha atmış olacaklarını belirten Yavuz, "2026 yılı itibariyle başlayacak olan yeni 5 yıllık plan döneminde de kazanımlarımızı daha ileriye taşımak ve riskleri minimize etmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden bundan böyle de devam edeceğiz. Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve refahı adına devletimizin kararlılığı ve desteğiyle, yerel paydaşlarımızın katılım ve katkılarıyla güçlü bir risk ve kriz yönetimi yapısı inşa ederek Karabük'ü afetlere karşı daha güvenli bir hale getirmek için gereken tüm tedbirleri almaya bundan böyle de devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan Keskin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız ile AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı katıldı.