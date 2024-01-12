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Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Tır böyle zikzak çizdi - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Tır böyle zikzak çizdi

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı sürücüler zor anlar yaşarken karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Bartın istikametine seyir halinde olan bir tır dorsesinin kayganlaşan yolda zikzak çizdiği ve bariyere çarptığı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Karabük istikametine seyir halinde olan arazi aracında da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala düşmesi sonucu maddi hasar oluştu. Safranbolu merkezde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karabük\'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Tır böyle zikzak çizdi
12.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:12
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Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Tır böyle zikzak çizdi

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı sürücüler zor anlar yaşarken karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı başladı. Karabük - Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde etkili olan kar yağışı ile birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşarken karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Bartın istikametine seyir halinde olan bir tır dorsesinin kayganlaşan yolda zikzak çizdiği ve bariyere çarptığı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Karabük istikametine seyir halinde olan arazi aracında da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala düşmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Öte yandan Safranbolu merkezde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kaynak: İHA
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