 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Etkili Oldu

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Kayak merkezinin zirvesi karla kaplandı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Karabük\'te Keltepe Kayak Merkezi\'nde Kar Etkili Oldu
17.12.2023 - 12:23,
Abone Ol

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı kayak merkezinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Gençlik, Karabük, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Etkili Oldu - Son Dakika


12:00
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Sevgilisinin yaralayıp, pansuman yaparak 21 gün cinsel saldırıda bulunduğu kadını kurtaran mesaj Sevgilisinin yaralayıp, pansuman yaparak 21 gün cinsel saldırıda bulunduğu kadını kurtaran mesaj
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

Son Dakika
12:00 Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 12:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement