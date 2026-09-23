Karabük\'te kırmızı ışık ihlali 3 araçlı zincirleme kazaya yol açtı, 1 kişi yaralandı

Karabük'te kırmızı ışık ihlali 3 araçlı zincirleme kazaya yol açtı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam saatlerinde Karabük Namal Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan tır, yeşil ışıkta geçen motosiklet ve otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren tır sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.
Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Namal Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan K.E. idaresindeki 31 AKZ 207 plakalı tır, yeşil ışıkta kavşaktan karşıya geçmeye çalışan O.Ç. yönetimindeki 78 SF 790 plakalı motosiklet ve Ş.B.'nin kullandığı 78 ACJ 317 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Öte yandan kazaya sebebiyet veren tır sürücüsü K.E'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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