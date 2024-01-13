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Karabük'te Köpeği İpten Koşturan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Karabük'te Köpeği İpten Koşturan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Karabük'te seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı. Şirinevler Mahallesi Köprülü Sokak'ta seyreden bir sürücünün ipinden tuttuğu köpeği koşturması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın üzerine harekete geçerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve aracı tespit etti. Sürücüye yasalara aykırı davranışı nedeniyle 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

Karabük\'te Köpeği İpten Koşturan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
13.01.2024 - 21:23,
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Karabük'te seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Şirinevler Mahallesi Köprülü Sokak'ta seyreden bir sürücünün ipinden tuttuğu köpeği koşturması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Olay üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin geçiş güzergahındaki KGYS ile iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Aracı tespit eden polis, sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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