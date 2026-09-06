Karabük'te KPSS'ye geç kalan adaylar kapalı kapıyla karşılaştı
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda, bazı adaylar son anda koşarak yetişmeye çalıştı. Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylar sınava alınmadı.
KARABÜK'te Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna bazı öğrenciler son anda koşarak yetişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de öğrenciler KPSS'ye girdi. Bazı adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınava son anda yetişti. Sınav salonunun kapıları kapandıktan sonra gelen bazı adaylar sınava alınmadı.
HABER-KAMERA: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: DHA
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