Karabük'te Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım

26.05.2026 14:32
Karabük Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde toplu taşıma hizmetini ücretsiz sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplu taşıma araçları Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günü ücretsiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm birimlerle sahada olacaklarını bildirdi.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın manevi iklimini, birlik ve beraberlik ruhunu şehrimizde en güzel şekilde yaşatmak niyetindeyiz. Hemşehrilerimizin eş, dost, akraba kucaklaşmalarını ve mezarlık ziyaretlerini herhangi bir ulaşım kısıtı olmaksızın, rahatça yapabilmeleri için gerekli planlamaları tamamladık. Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarımız, bayramın ilk 3 günü ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve kıymetli Karabüklü hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, huzur, sağlık ve bereket dolu bir bayram diliyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
