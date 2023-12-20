 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te minibüs kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te minibüs kaza yaptı: 1 yaralı

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsü, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Karabük\'te minibüs kaza yaptı: 1 yaralı
20.12.2023 - 21:01,
Abone Ol

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

S.Ç. yönetimindeki 78 ABJ 551 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karabük, Ulaşım, Yaralanma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te minibüs kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 21:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te minibüs kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement