Karabük'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

27.02.2026 18:29
Karabük'te minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Yashar G. hastanede yaşamını yitirdi.

KARABÜK'te minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yashar G. (28), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. idaresindeki 78 S 0086 plakalı minibüs ile Yashar G.'nin kullandığı 78 MA 0455 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yashar G. ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Yashar G. burada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

