Karabük\'te Orman Yangını

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Valilik açıklaması

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.42 sıralarında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ve gönüllüler, 2 helikopter, 54 araç ve 213 personel ile anında müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangının seyri doğrultusunda yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbiren boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ovacık ilçesindeki yangın

Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan orman yangınına da 2 helikopter, 8 araç ve 46 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Yangının seyri doğrultusunda yerleşim yerlerine yakın bölgelerin tedbiren boşaltıldığı, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alındığı vurgulanarak, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.