Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
05.08.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yeşilköy köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Yüksek ve eğimli bölgede de etkili olan alevlere 3 helikopter, 58 araç, 164 personelle müdahale edildi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük Yeşilköy mevkisinde çıkan yangının yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangından 3 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen bir orman işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Ormanlara girişler noktasında kesinlikle önlemler alacağız"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, bölgede hazır bulunan helikopterin yangına direkt müdahale ettiğini belirterek, "Yangında çok şükür korkulan olmadı, herhangi bir genişleme olmadı. Herhangi bir büyümeye karşı da iş makinelerimiz olsun, diğer itfaiye birimlerimiz olsun, il, ilçe itfaiyelerimiz, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, tüm birimlerimiz sahada, burada. Hamdolsun şu an için açıkçası korkulacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, yangınların genelde ulaşılabilir alanlarda çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da demektir ki buralara çöp, cam gibi birçok atıklar atılıyor. Bunları istemiyoruz arkadaşlar. Ormanlar bu şekilde kullanılmamalı. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerekli birimlerle bunların kritiğini yapıp, ormanlara girişler noktasında kesinlikle önlemler alacağız. Şu anda da mevcut önlemler alıyoruz ve tüm halkımızı tekrar uyarıyorum, ormanda cam şişeyle, herhangi bir şekilde ateş yakan, herhangi bir iş yapan kim varsa direkt Orman Genel Müdürlüğü hatlarına, asayiş birimlerine şikayette bulunun. Çünkü bu mevsim, ormanda ateş yakılacak, ormanda cam şişeyle herhangi bir işlem yapılacak bir dönem değil. Dikkatli olalım, ormanları hep beraber koruyalım."

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, kendilerinin bu bölgeden geçerken dumanları fark edip arazözle alana intikal ettiklerini söyledi.

Yangına çok hızlı müdahale edildiğini dile getiren Salt, "Sayın Bakanımızla da bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisinin de Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini sizlerin aracılığıyla iletiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Yeşilköy, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
09:08
Altında durağan seyir sürüyor Kritik tahmin dev bankadan geldi
Altında durağan seyir sürüyor! Kritik tahmin dev bankadan geldi
09:04
Demet Özdemir’in elbisesi geceye damga vurdu
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
08:15
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak
Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 22:53:17. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.