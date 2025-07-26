Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altında

Karabük'teki orman yangını devam ederken, sabah saatlerinde Hocaoğlu Köprüsü mevkisinden Karabük yönüne doğru dağın tepesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle eteklere indi. Dere yatağına yakın bir noktadaki ormanda bir anda alevler yükseldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Farklı bölgelerdeki orman yangınlarına müdahale sürerken, Karabük genelinde bugüne kadar 18 köy boşaltıldı.

HABER-KAMERA: Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK