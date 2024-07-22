Karabük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük\'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te Zopran köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 11 arazöz, 6 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 yangın söndürme helikopteri ve 80 personel sevk edildi. Ayrıca sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma da yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

22.07.2024 20:39
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Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlükleri ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 6 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 yangın söndürme helikopteri ve 80 personel sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı, 1 ambulans, 6 personel, İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 1 arama kurtarma aracı, 3 personel ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 araç, 15 personel de yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yaklaşık 12 hektarlık alanın yangından etkilendiği bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

"Amacımız hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almak"

Vali Yavuz, gazetecilere, bugün saat 15.00 sıralarında Karabük Merkez ilçesine bağlı Zopran köyünden gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye intikal edip müdahaleye başladığını söyledi.

Hem karadan hem de havadan müdahalelerin devam ettiğini anımsatan Yavuz, ekiplerin özverili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yerleşim yerlerimize sirayet eden herhangi bir sıkıntımız yok. Sevindirici taraf, herhangi bir can kaybımız ve yaralımız söz konusu değil. Hedefimiz, gün batmadan yangının kontrol altına alınarak bir an önce söndürülmesi. Arkadaşlarımız yangını tamamen çevrelediler. Sadece bir noktada şu an devam ediyor. O noktada yol çalışmalarımız devam ediyor, yol açılıyor. Arazözlerimiz oraya girerek, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını oradan da devam ettirecekler."

Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Yavuz, "Amacımız akşam saatleri başlamadan, hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak. Cansiparane çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangının diğer yerleşim yerlerine ve insanlarımızın bulunduğu alanlara kaymaması için jandarmamız gerekli güvenlik tedbirlerini aldılar. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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