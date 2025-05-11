Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.S. (61) idaresindeki 78 BV 087 plakalı otomobil Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolcu A.S. (49) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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