Karabük\'te sağanak yolları göle çevirdi

KARABÜK'te etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te saat 16.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanakta metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Atatürk Bulvarı ve Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı ile Karabük-Kastamonu kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki apartman arasında bulunan istinat duvarında çökme tehlikesi oluştu. Ekipler apartmanların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Safranbolu Tarihi Çarşı kesiminde ise etkili olan sağanak ile birlikte su birikintileri oluştu. Karabük-Ovacık kara yolunun bir bölümü kısa süre su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.