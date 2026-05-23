Karabük'te sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te sağanak yolları göle çevirdi

Karabük\'te sağanak yolları göle çevirdi
23.05.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük’te etkili sağanakta metrekareye 38 kg yağış düştü. Yollarda su birikintileri oluşurken, istinat duvarında çökme tehlikesi yaşandı; bazı yollar ulaşıma kapandı ancak ekiplerin müdahalesiyle açıldı.

KARABÜK'te etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te saat 16.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanakta metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Atatürk Bulvarı ve Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı ile Karabük-Kastamonu kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki apartman arasında bulunan istinat duvarında çökme tehlikesi oluştu. Ekipler apartmanların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Safranbolu Tarihi Çarşı kesiminde ise etkili olan sağanak ile birlikte su birikintileri oluştu. Karabük-Ovacık kara yolunun bir bölümü kısa süre su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump’a istifasını sundu ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı
Hakan Safi’den Jorge Jesus iddialarına yanıt Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt
Trump oğlunun düğününe gitmiyor Trump oğlunun düğününe gitmiyor
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

21:35
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray’dan istiyoruz
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz
21:24
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:12
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:41:41. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.