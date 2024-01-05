Karabük\'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
Karabük merkez Yeşil Mahalle'de 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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