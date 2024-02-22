Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Karabük\'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin evinde çeşitli miktarda altın, tapu ve senetler ile nakit para ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

22.02.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşil Mahalle'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 214 çeyrek altın, 47 gram altın, 20 tam altın, 20'şer gramlık 2 külçe altın, 5 tapu, 17 farklı kişi adına düzenlenmiş senet, 2 boş senet, 50'şer bin liralık 2 çek, 2 bin 650 lira nakit, ortaklık senedi ve icra müdürlüğüne ait yazı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Çalışmalar doğrultusunda İmanlar köyü yol ayrımında bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 10,7 gram metanfetamin, Lyrica sentetik ecza maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:47:54. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement