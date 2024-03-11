Karabük'te trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karabük- Yenice kara yolunda 14 Şubat'ta hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada ağır yaralanan İlyas Kazancı (37), kentteki özel bir hastanede verdiği 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenazenin bugün Yenice'nin Gökbel köyünde ikindi namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.
Yenice ilçesinde yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmış, kazada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yayman, AK Parti Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan ile birlikte iş yerlerini gezdi ve esnaflarla sohbet etti. Yayman, Samandağ'a güzel hizmetler sunacaklarını belirtirken, Aslan da vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.
Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahil ile birlikte ilçenin meydanlarında ve sokaklarında kuracağı iftar sofralarında binlerce İstanbulluyu ağırlayacak. Vatandaşlar ayrıca 30 gün boyunca Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenecek etkinliklerle de unutulmaz bir Ramazan geçirecek.
Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, dedesi Gelibolu'da savaşan bir şehit torunu olarak Şehitlerin Anısına Vefa Yürüyüşü'nün 6'ncısını gerçekleştirdi. İstanbul'dan 11 günde 287 kilometre yol yürüyerek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ulaşan Gümüş, burada basın mensuplarına açıklama yaparak şehitlere olan vefasını dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan'daki sivil toplum kuruluşlarından destek talebinde bulundu. Uraloğlu, Nallıhan'da yapılacak projelerin önemine işaret ederek, Ankara ve İstanbul arasındaki otoyol ve süper hızlı tren projelerinin çalışmalarına başladıklarını ve bunların geçiş güzergahının Nallıhan olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Nallıhan ve Beypazarı ile büyükşehirde AK Parti'nin adaylarına destek istedi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetler sonucunda 64 olayda 42 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda 2 araç, 3 av tüfeği ve 92 umuma açık yer denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan devriye faaliyetlerinde ise 30.980 şahıs ve 12.628 araç sorgulandı, 77 şahıs yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan bir kişiye işlem yapıldı.
Gümüşhane'nin Kale köyü mevkisinde, Öznur Taş'ın kullandığı hafif ticari araç tarlaya devrildi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.
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