Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezindeki 3 operasyonda 7 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 170 sentetik ecza hap, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
