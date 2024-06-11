Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 7-10 Haziran'da 5 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda U.C.Y, E.K.A, E.K, A.A.S, T.A.I.N, A.M. ve S.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.M. U.C.Y. E.K. ve A.A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen E.K.A, S.Ç. ve T.A.I.N. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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