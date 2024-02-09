Karabük'te Yük Treni Hafif Ticari Araça Çarptı - Son Dakika
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Karabük'te Yük Treni Hafif Ticari Araça Çarptı

Karabük\'te Yük Treni Hafif Ticari Araça Çarptı

Karabük'te Kılavuzlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, Ö.Ş. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

09.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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Karabük'te yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması hasara neden oldu.

Kılavuzlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ö.Ş. yönetimindeki 78 ABJ 724 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı.

Kazada yaralanan olmazken hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te Yük Treni Hafif Ticari Araça Çarptı - Son Dakika
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