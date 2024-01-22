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Karabük'te Zehirlenerek Öldürülen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'te Zehirlenerek Öldürülen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Karabük'ün Merkez ilçesinde, 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, 1 horoz, 1 tilki ve 1 karganın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. İncelemelerde hayvanların ölüm nedeni tespit edilirken, güvenlik kameraları ve gıda kontrol laboratuvarı da kullanılacak.

Karabük\'te Zehirlenerek Öldürülen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı
22.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:23
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KARABÜK'te, 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, 1 horoz, 1 tilki ve 1 karganın zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Merkez ilçesinde Başköy'de, hayvanların ani ölümü nedeniyle bölge halkı, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, 1 horoz, 1 tilki ve 1 karganın öldüğü tespit edildi. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

Başköy'de yaşayan İsmail Aytekin, kimliği belirsiz kişilerin köyün çeşitli noktalarına zehirli tavuk kanatları bıraktığını iddia ederek, "Köpekler kusmuş, onu da tavuklar yemiş. Tavuklar öldü, kediler öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılması için ölen yiyeceklerden numune aldı. Benim köpeğim de zehirlendi. 4 tavuğum, 2 kedim öldü" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabük'te Zehirlenerek Öldürülen Hayvanlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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