Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Karabük Valiliğinden kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Arıcak ile Yeşilköy köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına, 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle anında müdahale edildiği belirtildi.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlara, sahada çalışan personele ve destek veren gönüllülere teşekkür edildi.