Karabük'teki Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı Zehra Ayza Çınar altın madalya kazandı - Son Dakika
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Karabük'teki Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı Zehra Ayza Çınar altın madalya kazandı

Karabük\'teki Türkiye Şampiyonası\'nda Elazığlı Zehra Ayza Çınar altın madalya kazandı
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Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda yarışan Elazığlı Zehra Ayza Çınar, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. 35 ilden 560 sporcunun katıldığı şampiyonada Çınar'ın başarısı, ildeki spor çalışmalarının gurur verici sonucu olarak değerlendirildi.

Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Zehra Ayza Çınar, şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 35 ilinden 560 sporcunun katılımıyla 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Elazığlı sporcu Zehra Ayza Çınar'ın kadınlar kategorisinde 51 kiloda mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, zorlu müsabakaların ardından rakiplerini geride bırakarak, Türkiye şampiyonluğunu elde eden Çınar'ın altın madalyanın sahibi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuz Zehra Ayza Çınar'ı ve antrenörü Abdullah Barış'ı tebrik ediyoruz. Sporcumuzun elde ettiği bu önemli başarı, Elazığ'da sporun ve gençlerimizin desteklenmesi adına yürütülen çalışmaların gurur verici bir sonucudur. Çınar'a başarılarının devamını diliyor, başta ailesi ve antrenörü olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'teki Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı Zehra Ayza Çınar altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'teki Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı Zehra Ayza Çınar altın madalya kazandı - Son Dakika
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