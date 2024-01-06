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Karabük'ün Eflani ilçesinde ahşap ev yangını - Son Dakika
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Karabük'ün Eflani ilçesinde ahşap ev yangını

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde Naciye Kaya'ya ait kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Karabük\'ün Eflani ilçesinde ahşap ev yangını
06.01.2024 - 23:11,
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Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda ev tamamen yandı.

Kaynak: AA
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