Karabük\'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Beydini köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ile 81 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.
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