Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi kaya mezarları turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi kaya mezarları turizme kazandırılıyor

Karabük\'ün Ovacık ilçesinde tarihi kaya mezarları turizme kazandırılıyor

Ovacık Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan tarihi Lidya uygarlığına dayanan kaya mezarlarının çevre temizliği gerçekleştirildi. Kaymakam Tuğçe Yılmaz, kaya mezarlarının turizme kazandırılmasıyla bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmayı hedeflediklerini belirtti. Köy muhtarı Ramazan Yüksel ise herkesi kaya mezarlarını ziyaret etmeye çağırdı.

27.05.2024 14:13
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi Lidya uygarlığına dayanan kaya mezarlarının turizme kazandırılması amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Ovacık Kaymakamlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde Gerdek Boğazı Kaya Mezarları ile mahallenin güneybatısındaki 4 odadan oluşan Karain Kaya Mezarı'nın çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, AA muhabirine, Ovacık'ın doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginliklere de sahip olduğunu söyledi.

Karakoyunlu Mahallesi'nde bazı çalışmalar yaparak bölgedeki kaya mezarlarını turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Mahallede bulunan kaya mezarı, görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. Kaymakamlık olarak mezarların daha görünür olması için temizlik çalışması yaptırdık. Buranın turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Köy muhtarı Ramazan Yüksel, kaya mezarların Ovacık ilçesine 15, Karabük merkeze ise 37 kilometre uzaklıkta olduğunu aktararak, herkesi kaya mezarları ziyaret etmeye çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi kaya mezarları turizme kazandırılıyor - Son Dakika

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