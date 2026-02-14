Karabük Üniversitesi'nde Girişim Ofisi Açıldı - Son Dakika
14.02.2026 15:58
Karabük Üniversitesi'nde Girişim Ofisi hizmete girdi, firmalara başarı ödülleri verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) yerleşkesinde faaliyet gösteren Karabük Teknokentte "Girişim Ofisi" (GO) hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında AR-GE, inovasyon ve ihracat başta olmak üzere farklı kategorilerde üstün performans sergileyen firmalara başarı ödülleri de verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'ün sanayi kimliğine dikkati çekerek, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile şekillenen üretim kültürünün şehrin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da üniversitelerin bilimsel üretimdeki merkezi rolüne işaret ederek, "Bilimsel üretimimizin temeli akademiden gelir. Akademi bilgi üretir; üretilen bilgi mühendislik eliyle teknolojiye dönüşür." ifadesini kullandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise üniversitenin kapsamlı dönüşüm süreci yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün bütün Türkiye tarafından fark edildiğini görmek de bizi oldukça mutlu ediyor çünkü biz Türkiye'nin birikimine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin birikimini işbirliğiyle artırmak istiyoruz."

Karabük'te sosyal tesis projesi sürüyor

Karabük Belediyesi tarafından 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde modern sosyal tesis projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin sosyal yaşam altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje, tamamlandığında yalnızca bölge sakinlerine değil, Karabük genelindeki vatandaşlara hitap edecek yaşam alanı olacak.

Yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen proje kapsamında, geniş yeşil alanlar, dinlenme bölümleri, yürüyüş yolları ile çocuk oyun ve spor alanları yer alacak.

Projede, 470 metrekare kapalı alan ve 150 metrekare açık teras bölümünden oluşan toplam 620 metrekarelik tesis binası da bulunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir genelinde sosyal yaşamı güçlendiren yatırımlara önem verdiklerini belirterek, "Karabük'ün her mahallesinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, aileleriyle keyifli zaman geçirebileceği modern alanlar oluşturuyoruz. Yapımı süren bu sosyal tesis, tamamlandığında şehrimizin önemli buluşma noktalarından biri olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

