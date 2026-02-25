Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi PCB Makinesi Geliştirildi - Son Dakika
Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi PCB Makinesi Geliştirildi

Karabük Üniversitesi\'nde Yenilikçi PCB Makinesi Geliştirildi
25.02.2026 17:06
TÜBİTAK destekli projeyle yüksek hassasiyetli PCB makinesi ve iletken mürekkepler üretildi.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) TÜBİTAK destekli projeyle görüntü işleme temelli PCB makinesi geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, makine TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde 2021'de patentlendi.

Proje kapsamında geliştirilen sistem, klasik yöntemlerle üretimi zor olan elektronik devre kartlarının üretimini mümkün hale getiriyor.

Üç boyutlu yazıcı tabanlı yapısı ve görüntü işleme teknolojisi sayesinde çalışan üretim makinesi, yüksek hassasiyetle üretim yapabilen yenilikçi çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Mekatronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Evlen, geliştirilen sistemin elektronik devre kartlarının üretiminde önemli yenilik sunduğunu kaydetti.

Evlen, projenin 2025 Haziran ayı itibarıyla başarıyla tamamlandığını aktararak, "Projemizde üç boyutlu PCB makinemizin yanı sıra aynı zamanda makinemizde kullanabileceğimiz gümüş ve karbon nanotüp temelli iletken mürekkeplerimizin de üretimini gerçekleştirdik. Bunların da yine patentlemesini sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Evlen, proje kapsamında dört noktalı proplu iletkenlik ölçüm cihazları geliştirdiklerinden bahsederek şunları kaydetti:

"İki farklı ölçüm aralığına sahip cihaz tasarladık ve prototip imalatını gerçekleştirdik. Bu cihazlarımızın, akredite laboratuvarlarda ölçümler yapıp karşılaştırmalı olarak kalibrasyonunu sağladık. Bunlarla da yine endüstriye destek vermeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi PCB Makinesi Geliştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi PCB Makinesi Geliştirildi - Son Dakika
