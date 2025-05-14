Karabük Üniversitesi'nden Doğum Politikası Modeli

Karabük Üniversitesi'nden Türkiye'nin doğurganlık hızına yönelik politika modeli

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Ülkemize uygun doğum oranı artışı politikaları oluşturduk"

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM), Türkiye'nin demografik yapısına uygun doğum artışını teşvik edecek kapsamlı bir kamu politikası önerisi hazırladı.

"Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli" ismini taşıyan çalışma, Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı.

KAPGEM tarafından hazırlanan politika modeli; evlilik öncesi, esnası ve sonrası süreçleri kapsayan destek mekanizmalarının yanı sıra kuşaklar arası dayanışma, eğitim ve kültürel yapıların güçlendirilmesine yönelik öneriler içeriyor.

Modelin, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gerçekleri ile uyumlu, uzun vadeli bir çözüm sunması hedefleniyor.

Toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, KAPGEM üyeleri ve davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde yer alan Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi'nin ülke ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve sürdürülebilir politikalar üretme amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kırışık, aile politikaları çerçevesinde doğurganlık hızını artırmaya yönelik küresel ve yerel örneklerin incelendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Üniversitemizin düşünce kuruluşu olan Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezimizde 18 tane politika masamız bulunuyor. Politika masalarınızla da ülkemize katkı sağlayacak, destek olacak kamu politikaları üretiyoruz. Aile politikaları masamızla da bu yönde bir çalışma yürüttük. Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan çocuk doğum oranlarının artırılması konusundaki politikaları inceledik. Dünyadaki çocuk doğum oranlarının artırılması konusundaki politikaları tek tek, ülkeler, dünya ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler bazında inceleyerek ülkemizde uygulanabilecek çocuk doğum oranı artışı politikaları konusunda önerilerde bulunduk."

"Bu bulunmuş olduğumuz öneriler hem finansal destekler konusunda değerlendirmeler hem idari uygulamalar konusunda değerlendirmeler hem de kültürel değerler açısından yapılacak düzenlemeler neticesinde toplanmıştır" diyen Kırışık, "Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde uygulanan çocuk doğum oranı artışı politikalarının işe yaradığını görüyoruz. Biz de ülkemize uygun doğum oranı artışı politikaları oluşturduk. Bu politikalarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, hükümetimize, kurum ve kuruluşlarımıza destek olmak istiyoruz. Onların izleyeceği kamu politikalarını destekleyecek bir politika hazinesi çeşitliliği oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırışık, raporu kısa sürede yayınlayacaklarını aktararak, "İnşallah en kısa zamanda yayınlayarak bunu kamuoyuyla tamamen paylaşacağız. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, aile ile ilgili kurum ve kuruluşlarımıza raporumuzu paylaşarak bu konudaki kamu politikalarına destek olacağız" diye konuştu.