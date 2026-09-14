Karabük ve Safranbolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük ve Safranbolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Karabük ve Safranbolu\'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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Karabük merkez ve Safranbolu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 273 gram kubar esrar, 25 kök kenevir ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 25 kök kenevir bitkisi, 273 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 litre kaçak alkol, 105 paket doldurulmuş kaçak sigara, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Kaçakçılık, Güvenlik, Kenevir, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük ve Safranbolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük ve Safranbolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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