Karabük Yenice'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük Yenice'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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Karabük Yenice\'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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Karabük Yenice'de Karabük-Zonguldak kara yolunda saat 09.00 sıralarında otomobil ile kamyonet çarpıştı; kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karabük- Zonguldak kara yolunun Atatürk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Atakan Bağbaşı (42) idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 06 FUH 701 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi, beraberindeki M.S.K. ve H.B. ile kamyonet sürücüsü A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bağbaşı'nın cenazesi de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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