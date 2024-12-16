Karabük-Zonguldak Demir Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Karabük-Zonguldak Demir Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Karabük-Zonguldak Demir Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan, Karabük-Zonguldak demir yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, demir yolu hattındaki büyük kaya parçalarını temizlemek için çalışmalarına başladı.

16.12.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak demir yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, demir yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karabük-Zonguldak demir yolunun Yenice ilçesi Suçatı Tünelleri mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları kara yolu ile demir yoluna düştü. Her iki yol da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı. Ancak demir yoluna düşen büyük kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı tamamen durduruldu.

Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yamaçtan kayaların tekrar düşme riski göz önünde bulundurularak ekipler, demir yolu hattında temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük-Zonguldak Demir Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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