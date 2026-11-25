(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin (APİKAM) düzenlediği Kent Söyleşileri'nde, "Yerleşim Tarihi ve Kültürel Mirasıyla Karaburun Yarımadası" başlığı ele alınacak. 26 Kasım Perşembe günü düzenlenecek söyleşide, Yarımada'nın tarihsel yerleşim süreci ve günümüze ulaşan mimari mirası değerlendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından düzenlenen Kent Söyleşileri, "Yerleşim Tarihi ve Kültürel Mirasıyla Karaburun Yarımadası" başlıklı oturumla devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık'ın konuşmacı olacağı söyleşi, 26 Kasım Perşembe günü APİKAM'da gerçekleştirilecek. APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı'nın moderatörlüğündeki etkinlik, saat 18.00'de başlayacak.

TARİHSEL SÜREÇ VE MİMARİ BİRİKİM

Söyleşide, İzmir Körfezi'nin girişinde stratejik bir konumda bulunan Karaburun Yarımadası'nın tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan yerleşim tarihi ele alınacak. Coğrafi özellikleri nedeniyle büyük yerleşimlerin gelişmediği Yarımada'da, özellikle 16. yüzyıldan itibaren köy sayısındaki artış, 18. ve 19. yüzyıllarda ekonomik ve sosyal yaşamın şekillendirdiği mimari birikim değerlendirilecek.

KÜLTÜREL MİRASIN İZLERİ İNCELENECEK

Etkinlikte, Karaburun Yarımadası'nın kültürel dokusunu yansıtan camiler, kiliseler, çeşmeler, yel değirmenleri, zeytinyağı işlikleri, tarihi yollar ve mezar taşları üzerinde durulacak. Camilerdeki kalem işi süslemeler, tarihi çeşmeler ve mezar taşlarının taşıdığı tarihsel bilgiler; Yarımada'nın geçmişine ışık tutan örnekler üzerinden değerlendirilecek.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek söyleşi, 18.00-19.30 saatleri arasında APİKAM'da gerçekleştirilecek.