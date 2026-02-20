Harmanlı Mahallesi'nde karın erimesi sonucu dere taşarken, yolları su bastı. Bölgede ekili olan tarım arazileri de zarar gördü. Taşan dereden akan su nedeniyle ulaşım aksarken, aracıyla bölgeden geçmeye çalışan bir sürücü, kamyoneti ile mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye, BUSKİ ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yol geçici süreyle ulaşıma kapatılırken, bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Taşkın: Sürücü Mahsur Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?