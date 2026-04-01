Karacabey'de TIR Yangını
Karacabey'de TIR Yangını

Karacabey\'de TIR Yangını
01.04.2026 04:19
Karacabey-Bursa karayolunda buğday yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki buğday yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle Karacabey- Bursa karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapalı kaldı.

Olay, saat gece yarısı Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Karacabey'den Bursa istikameti giden İbrahim Ethem D. İdaresindeki 42 FFH 89 plakalı buğday yüklü dorsenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü TIR emniyet şeridinde durdurdu. İbrahim Ethem D., 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, alevler kısa sürede tüm TIR'ı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp yolu ulaşıma kapattı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Önlem amaçlı araç geçişine kapatılan Karacabey-Bursa karayolu, yangının söndürülmesi ve yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından yaklaşık 30 dakika sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yangında yaralanan olmazken TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Karacabey, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
