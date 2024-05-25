Karacakılavuz Anaokulu Öğrencileri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Karacakılavuz Anaokulu Öğrencileri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Karacakılavuz Anaokulu Öğrencileri Hayvan Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Öğrencilere hayvanlara yapılan tıbbi işlemler ve uygulamalar anlatıldı. Daha sonra öğrenciler tesisin ziyarete açık bölümlerini gezdi. Bakımevi, 150 köpek ve 100 kedi olmak üzere 250 sahipsiz hayvan kapasitesine sahiptir.

25.05.2024 13:51
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Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere okulun idarecileri eşlik etti.

Öğrencilere, tesiste görevli personel tarafından hayvanlara yapılan tıbbi işlemler ve uygulamalar anlatıldı.

Öğrencileri, daha sonra tesisin ziyarete açık bölümlerini gezdi.

150 köpek ve 100 kedi olmak üzere 250 sahipsiz hayvan kapasitesine sahip bakımevi içerisinde, birbirine bağlı ve bağımsız, hayvanların barınabilecekleri ve gerekli tedavilerinin sağlanabileceği alanlar bulunuyor.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özdemircan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Özdemircan ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Özdemircan'a teşekkür etti.

Özdemircan'a ziyarette, TÜGVA Bölge Başkanı Harun Yılmaz ve Tekirdağ İl Başkanı Bayram Akın da eşlik etti.

- Şarköy'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Şarköy ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Mürefte İlkokulunca düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Mürefte Kazım Dirik Parkı'nda bir araya geldi.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenle rve katılımcılar seçtikleri kitapları 1 saat boyunca okudu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacakılavuz Anaokulu Öğrencileri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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