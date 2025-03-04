Karacalar Yol Geçişi Anı

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Kara yolundaki karacalar böyle görüntülendi

Önce sağa sonra sola bakıp koşan karacalar gözden böyle kayboldu

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde kara yolunda önce sağa sonra sola bakıp yolun karşısına geçerek gözden kaybolan karacalar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri Karabük-Ovacık kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan iki karacayı fark etti. Araçlardan korkan karacalardan biri yolun karşısına geçerken, diğeri tereddütte kaldı. Karşı yönden gelen aracın da durduğunu gören karaca diğerinin peşinden koştu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karacalar karla kaplı ormanlık alanda bir süre sonra gözden kayboldu.