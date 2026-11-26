Karaçi'de apartman çöküşünde en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çarşamba günü bir apartmanın çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
KARAÇİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde çöken bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, 25 Kasım 2026.
Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'de çarşamba günü bir apartmanın çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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