Karaçi'de Patlama: 16 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaçi'de Patlama: 16 Ölü, 14 Yaralı

19.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaçi'de gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonrası bir apartman çöktü; 16 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, birinci katında patlama meydana gelen apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'de üç katlı apartmanın birinci katında patlama oldu.

Polisin gaz kaçağından kaynaklandığını değerlendirdiği patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü.

Olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı. Ekipler, enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, yaptığı açıklamada, patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayın nedeninin araştırılması için soruşturma emri verdiğini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, eyalet hükümetinden benzer olayların önlenmesi için kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaçi'de Patlama: 16 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:44:54. #7.11#
SON DAKİKA: Karaçi'de Patlama: 16 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.