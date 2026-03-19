Karaçi'de Şiddetli Fırtına: 16 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaçi'de Şiddetli Fırtına: 16 Ölü

19.03.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, dün gece geç saatlerde Karaçi'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can aldı.

Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi'de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur'da ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle 16 kişinin öldüğünü, Karaçi'nin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.

Yetkililer, şiddetli yağışların etkisini ilerleyen saatlerde de sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Doğal Afet, Güvenlik, Güncel, Ankara, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:31:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.