Karaçi'de Şiddetli Fırtına: 16 Ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, dün gece geç saatlerde Karaçi'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can aldı.

Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi'de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur'da ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle 16 kişinin öldüğünü, Karaçi'nin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.

Yetkililer, şiddetli yağışların etkisini ilerleyen saatlerde de sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu.