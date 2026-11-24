Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grup Başkanı, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Seyrüsefer serbestisi ve deniz ticaretinin kesintisiz akışı bölgemizin refahı için vazgeçilmezdir." dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 68'inci Genel Kurulu Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.

Yunanistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Ermenistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna ve Moldova'dan katılımcıların yer aldığı Genel Kurul'da Fatih Dönmez, KEİPA Türk Grup Başkanı olarak Türkiye'yi temsil etti.

KEİPA Genel Kurulu vesilesiyle Atina'da bulunan Dönmez, burada Türk basınına KEİPA çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez, 68'inci Genel Kurulda, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, bağlantısallık, Karadeniz'in enerji koridorları açısından sahip olduğu önem, çevre ve geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı, Antalya'da düzenlenen yüksek katılımlı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki temasları ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Türkiye'nin girişimleri

Dönmez, toplantıda, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunun da altının çizildiğini belirterek, "Maalesef biliyorsunuz zaman zaman sivil ticari gemilere yönelik saldırılar oluyor. Tabii bu saldırı, kimden, hangi taraftan gelirse gelsin bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu anlamda bu güvenliğin sağlanmasıyla ilgili başta hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın çeşitli girişimleri var." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz bölgesi işbirliğinin genişlemesine ilişkin girişimleri olduğunu aktaran Dönmez, Türkiye'nin başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere Hazar Denizi'nin doğusunda, Orta Asya'da yer alan ülkelerin ve Karadeniz bölgesi ile yoğun ilişkileri bulunan Balkan ülkelerinin de davet edilmesini önerdiğini söyledi.

Yapay zeka

Dönmez, yapay zekanın son yıllarda tüm ülkelerin gündeminde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, faydaları kadar riskleri de olduğuna dikkat çekti.

Özellikle son dönemde KEİPA'daki komisyon toplantılarında bu yeni teknolojinin toplumsal hayat, ekonomi ve kamu düzeni üzerindeki etkilerinin tartışıldığını belirten Dönmez, yapay zekaya ilişkin risklerin önceden tespiti ve tedbir alımı için sadece ulusal düzeydeki önlemlerin, teknolojinin küresel olarak hızla değişmesi nedeniyle yetersiz kalacağını vurguladı.

Dönmez, konuya ilişkin standartların ve kuralların belirlenmesinde yasama organı olarak parlamentolara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Bir genel çerçevenin çizilmesinin, (yapay zekanın) insana zarar vermeyecek, insana yardımcı olacak, insanın gelişimine katkı sağlayacak şekilde ilerlemesinin yolunu açmamız gerekiyor." diye konuştu.

Regülasyon ve inovasyon dengesinin önemini vurgulayan Dönmez, "Çok sıkı bir regülasyon henüz daha gelişmekte olan bu yeni teknolojinin gelişmesine de engel olabilir ama çok serbest, başıboş bırakıldığında da sonradan iş işten geçtikten sonra alınacak tedbirler anlamsız olabilir." dedi.

Güvenlik ve barış

Dönmez, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Bölgemizin içinden geçtiği hassas süreç ve küresel ölçekte giderek derinleşen belirsizlikler dikkate alındığında, Genel Kurulumuzun ana gündem maddesinin 'Silahlı İhtilafların Toplum, Ekonomi, Çevre ve İnsan Hakları Üzerindeki Çok Yönlü Etkileri' olarak belirlenmiş olmasını son derece isabetli buluyorum. Çatışmaların sahadaki güvenlik dengelerinin yanında toplumsal dokuyu, ekonomik istikrarı, ekolojik sürdürülebilirliği ve temel insan haklarını doğrudan tehdit ettiği; geleneksel diplomasi kanallarının ise ağır sınavlardan geçtiği bu konjonktürde, yapıcı diyalog ve çok taraflı işbirliği zeminlerini muhafaza etmek hayati bir önem taşımaktadır."

Ukrayna'da devam eden savaşın neden olduğu kayıp ve yıkımlara işaret eden Dönmez, kaybedilen yılların telafisinin, toplumsal bağların yeniden kurulmasının ve insanların geleceğe güvenle bakabilmesinin uzun soluklu bir çaba gerektireceğine dikkat çekti.

Dönmez, Türkiye'nin savaşın başından beri Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sivil gemilere yönelik hukuka aykırı saldırıların derhal sona erdirilmesi ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için somut adımlar atılması yönündeki çağrısını da yineledi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, askeri tırmanışın önlenmesinde oynadığı rolle Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın temel taşlarından biri olduğunu belirten Dönmez, "Seyrüsefer serbestisi ve deniz ticaretinin kesintisiz akışı bölgemizin refahı için vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

COP31

Dönmez, Antalya'da düzenlenen COP31 temasları sonrasında, ortak bir bildiriye imza atılamamış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Dünya ortak yuvamız ise geleceğe birlikte yürüyeceksek herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Buradaki eleştirimi de Avrupa Birliği'ne (AB) yapmak istiyorum. AB uzun yıllardır bu sürecin önderliğini ve bayraktarlığını yaptı. Zaman zaman zorlandığı anlar oldu ama Antalya'daki tutumunu açıkçası yadırgadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Kendisinin "Bir sıfırdan büyüktür" anlayışında olduğunu ifade eden Dönmez, "Ortak değerler etrafında geniş bir mutabakat için, birbirimizi ikna ederek, bu masanın etrafında birlikte çalışmaya mecbur olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Gazze

Dönmez, Karadeniz'in güvenlik ve refahını çevre coğrafyalardaki gelişmelerden ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve yol açtığı insani yıkım, insanlığın ortak vicdanını her gün kanatmakta, adına uluslararası hukuk denen kavramın da hiçbir yaraya merhem olmadığını göstermiştir. Gazze'de soykırımla birlikte bir çevre kıyımı da yaşanmaktadır. Gazze'de ve Batı Şeria'da asırlık zeytin ağaçları kesilmiş, toprak ve su kirletilmiş, Gazze'nin şehirleri enkaz yığınına çevrilmiştir. Gazze'ye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, Filistin halkına uygulanan tecrit ve zulüm sona erdirilmelidir."

Güney Kafkasya

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik kaydedilen ilerlemeyi barış adına umut veren bir gelişme olarak değerlendiren Dönmez, "Türkiye olarak Güney Kafkasya'da bölgesel sahiplenmeye, doğrudan diyaloğa ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine önem veriyoruz. Ermenistan ile yürüttüğümüz normalleşme sürecini de bölgenin bütününde barışı ve istikrarı destekleyen bir anlayışla ele alıyoruz." dedi.

Dönmez, bölge ülkeleri bir araya geldiğinde ve kendi sorunlarını çözebilecek iradelerini ortaya koyduğunda çözülemeyecek hiçbir sorun olamayacağını vurguladı.

Bölge dışından güçlerin bu sürece dahil olmasının ise can kayıplarına, zaman ve maddi kayıplara neden olduğuna işaret eden Dönmez, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesini umduğunu sözlerine ekledi.