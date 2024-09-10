Karadeniz Ereğli Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı

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Karadeniz Ereğli Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantaları dağıtıldı.

10.09.2024 11:35  Güncelleme: 13:28
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yönergesiyle 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde kentteki ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenciler için velilerine Cumhuriyet Halk Evi'nde okul çantalarının dağıtımı yapıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, okullardan alınan listeler doğrultusunda çanta içeriklerinin oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başkanımız sayın Halil Posbıyık'ın talimatları ile eğitim gören çocuklarımıza kırtasiye desteği çalışmalarımızı Ağustos ayında başlattık. Ay sonuna kadar başvuruları aldık. Bir taraftan da ürünlerin alımı noktasındaki çalışmalarımızı yaptık. Kırtasiye çantalarının temininden önce okullar ile görüşerek olması gereken ihtiyaçlar konusunda liste oluşturduk. Çantalarımız ilkokul kız ve erkek, ortaokul kız ve erkek, lise kız ve erkek olmak üzere bir öğrencinin okulda kırtasiye noktasında ne ihtiyacı varsa o şekilde hazırladık. Çantalarımızı alan çocuklarımız başka bir kırtasiye ihtiyacı duymayacak. Başkanımızın talimatı bu yönde oldu. Bizde hazırlayıp velilere teslim ettik. 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, öğretmen, öğrenci ve velilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı - Son Dakika

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