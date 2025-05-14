Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültürel Miras Rotası Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültürel Miras Rotası Gezileri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kayalıdere Köyü'nde Kayalıdere Şelaleleri'nde kültürel miras farkındalığı için geziler düzenliyor. Katılımcılar, volkanik şelaleleri görüp doğa yürüyüşü yaparak sanatsal etkinliklere katılıyor.

14.05.2025 13:36
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Kültürel Miras Rotası gezileri, Kayalıdere Köyü'nde bulunan Kayalıdere Şelaleleri'nde devam etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Kültürel Miras Rotası gezileri devam ediyor. Kayalıdere Şelaleleri'nde süren etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Kültür Danışmanı Melih Can Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak kültürel, jeolojik ve endüstriyel miras farkındalık rotaları planlayarak kentimizde bulunan farklı rotaları katılımcılara anlatmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kayalıdere Köyü içinde bulunan ve jeolojik miras noktası olan Kayalıdere Şelaleleri ve yürüyüş rotasına gezi gerçekleştirildi. Önce birinci şelale bölgesine uğranarak katılımcılarla volkanik şelalelerin birincisini görme ve gözlemleme fırsatı bulan katılımcılar ardından ikinci şelale için bin 300 metrelik orman içi yürüyüş yolunun tadını çıkararak büyük şelaleye ulaştılar. Gezi boyunca hem ilkbaharın esintisi olan orman güllerini hem de patika yoldaki ağaçları gözlemleme şansı bulan katılımcılar hem fotoğraf çektiler hem de gezide paylaşılan bilgi notlarından volkanik şelaleler konusunda bilgi aldılar.

Son durak olan Hasbeyler Köyü'nde katılımcılar ile Büşra Abacıoğlu eşliğinde arazi sanatı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada katılımcılar yürüyüş boyunca buldukları doğal malzemelerle grup çalışmasında harika ürünler ve hikayeler ortaya çıkardı. Ardından 'Kayalıdere şelaleleri parkurunda neler hissettin ve doğada neye dönüşmek isterdin' heykel çalışması yapılarak katılımcılara unutulmaz bir etkinlik çalışması sunuldu. Bu süreçte bizlere hem rota boyunca eşlik eden hem de köy merkezinde ikramları ve misafirperverlikleriyle ağırlayan Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman'a ve sanat çalışması liderliği için Büşra Abacıoğlu'na teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültürel Miras Rotası Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika

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