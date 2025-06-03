(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketleri dağıtarak, sağlıklı beslenmelerine katkı sundu.
Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu bulunan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla 100 aileye glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan gıda paketi dağıttı.
"Gıda paketlerini teslim ettik"
Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, "Başkanımız sayın Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla çölyak hastalarına da destek olmaya başladık. Bin aileye Kurban Bayramı öncesi yaptığımız gıda kolisi yardımlarının ardından 100 çölyak hastası aileye gıda paketlerini teslim ettik" dedi.
Glütensiz gıda paketini teslim alan aileler, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a destekleri için teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Bayram Yardımı - Son Dakika
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