Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Köy Okullarına Sosyal Sorumluluk Projesi

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin "Köy Okulları Sosyal Sorumluluk Ağı Projesi" ile mart ayında Bakırlık Çınar Boru İlkokulu ve Abdi Köyü İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında bugüne kadar 22 köy okulu olmak üzere, kırsalda 2 bin 200 çocuğa ulaşıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Müze Atölyedeki çalışmalar ile birlikte 2022 yılından bu yana "Köy Okulları Sosyal Sorumluluk Ağı Projesi" ile köy okullarında etkinlikler gerçekleştiriyor. Mart ayı içerisinde Bakırlık Çınar Boru İlkokulu ve Abdi Köyü İlkokulu'nda gerçekleşen etkinliklerle birlikte, proje kapsamında ulaşılan köy okulu sayısı 22'ye, ulaşılan çocuk sayısı ise 2 bin 200'e yükseldi.

Gerçekleşen son etkinliklerde ise çocuklar Oyuncak Müzesi gönüllü eğitmenleri ile birlikte sınıfların duvarlarına çeşitli motifler çizilip boyadılar. Ardından geleneksel tahta baskı çalışması gerçekleştirildi ve günün sonunda ise masal anlatımı etkinliği ile birlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Oyuncak Müzesi'nin köy okullarına yönelik etkinlikleri bayram sonrasında kaldığı yerden devam edecek.