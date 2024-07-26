Karadeniz Ereğli Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Teyakkuza Geçti

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağışa ve fırtınaya karşı teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, tıkanan mazgallar temizleyip, dereleri kontrol altında tutuyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı, ilçe genelinde teyakkuza geçti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece yarısından itibaren tıkanan mazgalları anlık olarak temizledi, dereleri kontrol altında tutuyor. Zabıta ve İtfaiye ekipleri de belli noktalarda kontrollerini sürdürüyor. Diğer ilgili müdürlükler ise kendi alanlarında çalışmalara devam ediyor.