Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim düzenledi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim düzenledi

Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim düzenledi

Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde hayvan bakımı, beslenmesi, aşılanması ve sahiplendirilmesi gibi konular ele alındı.

29.04.2024 11:07  Güncelleme: 11:41
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik eğitim düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılında organize edilen ilk eğitim çalışmasının ardından ikinci eğitime; Belediye'nin veteriner hekimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, eğitim çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"6 yerel hayvan koruma görevlisinin katıldığı eğitim çalışmasından sonraki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartları kendilerine teslim edilecektir. Yerel hayvan koruma görevlileri, bölge ve mahallelerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yapmakla sorumludurlar. Eğitim, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplendirilmesi ile ilgili genel bilgiler konularını kapsamaktadır."

Kaynak: ANKA

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