Karadeniz Ereğli'de binlerce kişi milli maçı LED ekrandan izledi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de binlerce kişi milli maçı LED ekrandan izledi

Karadeniz Ereğli\'de binlerce kişi milli maçı LED ekrandan izledi

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından kurulan LED ekran sayesinde binlerce kişi A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı maçı izledi. Maçın sonucuyla birlikte büyük sevinç yaşandı.

27.06.2024 13:58  Güncelleme: 14:34
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli'de binlerce kişi, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazanarak son 16'ya kaldığı maçı, Belediye'nin kurduğu LED ekrandan izledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Kızı Tuba Posbıyık ve torunları da maçı, sahil süs havuzuna kurulan LED ekrandan takip ederek, ilçe sakinlerinin coşkusuna ortak oldu.

Maçın millilerin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanması büyük sevinç yaratırken, Başkan Posbıyık yaz sezonu boyunca etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de binlerce kişi milli maçı LED ekrandan izledi - Son Dakika

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