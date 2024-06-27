Karadeniz Ereğli\'de binlerce kişi milli maçı LED ekrandan izledi

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli'de binlerce kişi, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazanarak son 16'ya kaldığı maçı, Belediye'nin kurduğu LED ekrandan izledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Kızı Tuba Posbıyık ve torunları da maçı, sahil süs havuzuna kurulan LED ekrandan takip ederek, ilçe sakinlerinin coşkusuna ortak oldu.

Maçın millilerin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanması büyük sevinç yaratırken, Başkan Posbıyık yaz sezonu boyunca etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.